Kayseri Kocasinan\'da iki kardeş müstakil evde bıçakla birbirini yaraladı

Kayseri Kocasinan'da iki kardeş müstakil evde bıçakla birbirini yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir evde ağabey ile kardeşi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü ve iki kardeş yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis çevrede güvenlik önlemi alıp soruşturma başlattı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil ikamette ağabey-kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Talatpaşa Mahallesi 621. Sokak üzerinde bulunan müstakil ikamette ağabey K.Ö. ile kardeşi F.Ö. arasında henüz bilinmeye bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki kardeş birbirine bıçakla saldırdı. Kavgada 2 kardeş vücutlarının çeşitleri yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı ağabey ve kardeşini olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler tarafından evde ve evin bahçesinde inceleme yapıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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