Kayseri Kocasinan'da iki otomobil çarpıştı, hafif yaralanan 2 kişi hastanede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri Kocasinan'da iki otomobil çarpıştı, hafif yaralanan 2 kişi hastanede

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Kocasinan\'da iki otomobil çarpıştı, hafif yaralanan 2 kişi hastanede
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Osmangazi mahallesi Erkilet bulvarı üzerinde 38 AGN 250 plakalı otomobil ile 34 MLU 517 plakalı otomobil çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise otomobilde bulunanlara müdahale etti. Kazada hafif yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobiller ise incelemelerin a rdından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Kocasinan3. SayfaGüvenlikKayseriKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızlarını yatağa zincirleyen anne-baba tutuklandı Vicdansız baba “Kızını dövmeyen dizini döver“ dedi Kızlarını yatağa zincirleyen anne-baba tutuklandı! Vicdansız baba "Kızını dövmeyen dizini döver" dedi
Devlet bankası, Katılımevim ve Birevim’i satın almak için görüşmelere başladı Devlet bankası, Katılımevim ve Birevim'i satın almak için görüşmelere başladı
Çayırbaşı’nda havaya 5 el ateş açıldı Kalaşnikofu kullanan şüphelinin 14 yaşında olduğu belirlendi Çayırbaşı'nda havaya 5 el ateş açıldı! Kalaşnikofu kullanan şüphelinin 14 yaşında olduğu belirlendi
Polise bıçak çekip direndi Nedeni de olay kadar enteresan Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan
İş insanına ’dana deviren’ tuzağı Başrolde eski eşi ve çocukları var İş insanına 'dana deviren' tuzağı! Başrolde eski eşi ve çocukları var
Boşandığı kadını tabancayla öldüren şahıs, yakalanacağını anlayınca intihar etti Boşandığı kadını tabancayla öldüren şahıs, yakalanacağını anlayınca intihar etti
10:49
Bahçeli’nin duygusal anları Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
Bahçeli'nin duygusal anları! Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
10:48
Aziz Yıldırım sahaya indi Samandıra’da hareketli saatler
Aziz Yıldırım sahaya indi! Samandıra'da hareketli saatler
10:29
Atılan manşetler olay Bütün Fransa Beşiktaş’ı konuşuyor
Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor
10:07
Bakan Şimşek: Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti, genele yayılmış risk yok
Bakan Şimşek: Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti, genele yayılmış risk yok
10:02
Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı O anlar kamerada
Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı! O anlar kamerada
09:09
Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı
Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 11:05:44. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri Kocasinan'da iki otomobil çarpıştı, hafif yaralanan 2 kişi hastanede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement