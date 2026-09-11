Kayseri Kocasinan\'da motosiklet yaşlı adama çarptı, yaya yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir motosiklet, karşıdan karşıya geçmekte olan yaşlı adama çarptı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen kazada yaya yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas Caddesi Alparslan Tramvay Durağı'nda karşıdan karşıya geçmek isteyen H.K.'ye (77) motosiklet çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan H.K.; daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise motosiklet sürücüsü hakkında işlem başlattı. Öte yandan meydana gelen trafik kazası, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.