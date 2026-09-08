Kayseri Melikgazi\'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, saldırgan gözaltına alındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından bıçaklanarak yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi Millet Bahçesi'nde meydana gelen olayda, E.M. (20) ile B.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.M., yanında bulunan bıçakla B.Ş.'yi bacağından yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de B.Ş.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, E.M. yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.