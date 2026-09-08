Kayseri Melikgazi'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, saldırgan gözaltına alındı - Son Dakika
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Kayseri Melikgazi'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, saldırgan gözaltına alındı

Kayseri Melikgazi\'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, saldırgan gözaltına alındı
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Kayseri Melikgazi'de Erenköy Mahallesi Millet Bahçesi'nde E.M. ile B.Ş. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. E.M., B.Ş.'yi bacağından yaraladı; olay yerine gelen sağlık ekipleri B.Ş.'yi hastaneye kaldırırken, polis kaçan E.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından bıçaklanarak yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi Millet Bahçesi'nde meydana gelen olayda, E.M. (20) ile B.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.M., yanında bulunan bıçakla B.Ş.'yi bacağından yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de B.Ş.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, E.M. yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Melikgazi, 3. Sayfa, Kayseri, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri Melikgazi'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, saldırgan gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Melikgazi'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, saldırgan gözaltına alındı - Son Dakika
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