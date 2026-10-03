Kayseri Melikgazi\'de kalbinden bıçaklanan Fehmi Lüp\'ün katili 3 yıl sonra tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir mezarlıkta kalbinden bıçaklanmış halde ölü bulunan zihinsel engelli Fehmi Lüp'ün katili 3 yıl sonra bulundu.

9 Ekim 2023 tarihinde Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir mezarlıkta kalbinden bıçaklanmış halde ölü bulunan zihinsel engelli Fehmi Lüp'ün katili Adalet Bakanlığı tarafından kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan titiz çalışmalar sonucu tespit edildi. Kamera görüntüleri, baz verileri ve yeni tanık ifadeleriyle olayla bağlantısı bulunduğu tespit edilen M.C.D., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adli makamlara çıkarılan M.C.D.; tutuklanarak cezaevine teslim edildi.