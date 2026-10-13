Kayseri Melikgazi'de motosiklet tramvayla çarpıştı, sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
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Kayseri Melikgazi'de motosiklet tramvayla çarpıştı, sürücü hafif yaralandı

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Kayseri Melikgazi\'de motosiklet tramvayla çarpıştı, sürücü hafif yaralandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan motosiklet tramvayla çarpıştı ve motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan motosikletle tramvayın çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Y.U. yönetimindeki 38 ANM 722 plakalı motosiklet tramvayla çarpıştı. Kazada Y.U. hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de Y.U.'yu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. İncelemelerin ardından motosiklet tramvay yolundan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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