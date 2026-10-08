Kayseri Melikgazi'de şantiyeye uçan aracın alkollü sürücüsüne 25 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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Kayseri Melikgazi'de şantiyeye uçan aracın alkollü sürücüsüne 25 bin TL ceza kesildi

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Kayseri Melikgazi\'de şantiyeye uçan aracın alkollü sürücüsüne 25 bin TL ceza kesildi
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde virajı alamayan otomobil, kavşak şantiyesine uçtu. Kazada yaralanan olmazken, 1 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 25 bin TL idari para cezası verildi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde virajı alamayan otomobil, kavşak şantiyesine uçtu. Kazada yaralanan olmazken, yapılan kontrollerde 1 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi 3492. Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında, M.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil virajı alamayarak, kavşak şantiyesine uçtu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, kaza yaralanan olmadığı belirlerken, polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde M.K.'nın 1 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 'alkollü araç kullanma' suçundan 25 bin TL idari para cezası yazılarak ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

İncelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kaynak: İHA
MelikgaziOtomobil3. SayfaKayseriGüncelCezaSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Melikgazi'de şantiyeye uçan aracın alkollü sürücüsüne 25 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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