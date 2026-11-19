Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kuyumcunun camını kırarak, 1 milyon 800 bin TL'lik soygun gerçekleştiren şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. 130 saatlik kamera incelemesi sonucu tespit edilen şahıslar çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Kazancılar Çarşısı içerisindeki bir sarrafta meydana gelen olayda, iddiaya göre 2 hırsız gece saatlerinde kepenkleri kırarak içeri girdi. Yaklaşık 300 gram altın çalan hırsızlar, olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Sabah sarrafa gelen iş yeri sahibinin durumu fark edip haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olayın meydana geldiği sarrafta inceleme yaparken, kaçan hırsızların yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

130 saatlik kamera incelemesiyle tespit edildiler

Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından şüphelilerin tespiti için çalışma yapıldı. 130 saatlik kamera incelemele çalışmalarında, 1 milyon 800 bin TL'lik ziynet eşyasını çalan şahısların M.E. (20) ve M.S. (19) olduğu belirlendi. Ekipler tarafından belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, M.E. ve M.S. yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Ayrıca, eksiksiz olarak ele geçirilen suça konu ziynet eşyaları işyeri sahibine teslim edilirken, şüphelilerin olaydan önceki görüntüleri ve soygun görüntüleri güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.