Kayseri polisi, hırsızlıktan 10 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası olan şahsı yakaladı

Kayseri polisi, hırsızlıktan 10 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası olan şahsı yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 10 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakaladı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan 10 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, hakkında 'hırsızlık' suçundan 10 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G. (44) yakalandı. İşlemleri tamamlanan T.G. cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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