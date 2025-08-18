Kayseri Şoföründen Örnek Davranış: Fenalaşan Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı - Son Dakika
Kayseri Şoföründen Örnek Davranış: Fenalaşan Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı

Kayseri Şoföründen Örnek Davranış: Fenalaşan Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı
18.08.2025 22:36  Güncelleme: 22:45
Kayseri'de bir özel halk otobüsü şoförü, fenalaşan bir yolcuyu güzergah değiştirerek hastaneye ulaştırdı. Olay anı, otobüsün kamerasına yansıdı ve şoför, yolcuyu sağlık ekiplerine teslim etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu güzergah değiştirerek hastaneye ulaştırdı. Yaşananlar otobüsün kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Yakut Mahallesi'ne hareket eden Adem Güngör yönetimindeki 38 AB 254 plakalı özel halk otobüsünde bir yolcu aniden baygınlık geçirdi. Yolcuların uyarıları üzerine şoför Adem Güngör, güzergahını değiştirerek aracını Kayseri Devlet Hastanesi'ne sürdü. Büyük bir insanlık örneği gösteren Güngör, fenalaşan yolcuyu sağlık ekiplerine teslim etti. Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşananlar anbean otobüste bulunan araç kameralarına yansıdı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, insan sağlığını her şeyin önünde tutan otobüs şoförünü tebrik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri Şoföründen Örnek Davranış: Fenalaşan Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı - Son Dakika

Kayseri Şoföründen Örnek Davranış: Fenalaşan Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı
