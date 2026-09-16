Kayseri Talas\'ta kontrolden çıkan otomobil elektrik direğini devirdi, kazada yaralanan olmadı

Kayseri'nin Talas ilçesinde kontrolden çıkan otomobil karşı yola geçerek, elektrik direğine çarptı. Direğin devrildiği kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Bilge Kağan Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, N.Y. yönetimindeki 34 BVU 184 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yola geçti. Hızını alamayan otomobil park içerisinde bulunan elektrik direğine çarptı. Elektrik direği devrilirken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kazada yaralanan olmadığı belirlenirken, polis ekipleri tarafından kaza yerinde inceleme yapıldı.

Otomobil çekiciyle kaldırıldı.