Kayseri Yahyalı\'da Doğalgaz Patlaması Sonucu Ev Yanarak Kül Oldu

Borçlusunu 2 gün alıkoyup dehşeti yaşattı: Döverek kol ve ayak bileğini kırdılar

Kocaeli'de bir kişi, borcu olan kişi ve onun arkadaşları tarafından zorla götürüldüğü evde 2 gün boyunca darp edildi. Kolu ve ayak bileği kırılan vatandaş hastaneye kaldırıldı, 6 şüpheli ise yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada şüpheliler yakalandı.