Kayseri Yahyalı'da orman yangını kontrol altına alındı, ekipler soğutma çalışması yürütüyor - Son Dakika
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Kayseri Yahyalı'da orman yangını kontrol altına alındı, ekipler soğutma çalışması yürütüyor

Kayseri Yahyalı\'da orman yangını kontrol altına alındı, ekipler soğutma çalışması yürütüyor
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Burhaniye Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede rüzgar nedeniyle alevlerin yeniden yükselme riskine karşı soğutma çalışmaları sürerken, Belediye Başkanı Esat Öztürk can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevlerin yeniden yükselmesi riskine yönelik ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında incelemelerde bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Ekiplerimiz, gönülden çalışarak yangını kontrol altına aldılar" dedi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Burhaniye Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına müdahaleler yoğunlaştı. Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü (OGM), itfaiye, AFAD, UMKE, Jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sürerken, havadan ve karadan yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevlerin yeniden yükselmesi riskine yönelik ekiplerin soğutma ve önlem çalışmaları sürüyor.

Yangının bulunduğu bölgede incelemelerde bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Öncelikle çok büyük geçmiş olsun. Böyle bir yangını gönül hiçbir zaman arzu etmezdi. Jandarmamız yangının sebebini araştıracak ama Yahyalı Belediyemizin ve Feke Belediyemizin ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğümüzün ekipleri ve birçok ekibimiz burada. Ben hepsinin alnından öpüyorum. Gönülden çalışarak, kontrol altına aldılar. Biz buradayız. Bir kez daha geçmiş olsun. Asıl konu yangının başka bir bölgeye sıçramaması. Buna yönelikte soğutma çalışmaları devam ediyor. Burhaniye Mahallemize geçmiş olsun. Hiçbir can ve mal kaybı olmadan yangın kontrol altına alındı" dedi.

Ayrıca yangınla ilgili bilgiler veren Feke Belediye Başkanı Cömert Özen ise, "Şu anda ekiplerimizin tamamı yangın bölgesinde. 350'ye yakın ekip organize olmuş halde. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın kontrol altına alındı ancak ekiplerimiz bölgede teyakkuzda. Alanı yukardan aşağıya gezdik. Ekipler de gerekli incelemeleri yapmış. Sorun olmadığını bize bildirdiler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kayseri Yahyalı'da orman yangını kontrol altına alındı, ekipler soğutma çalışması yürütüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Yahyalı'da orman yangını kontrol altına alındı, ekipler soğutma çalışması yürütüyor - Son Dakika
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