Kayseri Yahyalı'da ormanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı - Son Dakika
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Kayseri Yahyalı'da ormanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Kayseri Yahyalı\'da ormanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Burhaniye Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yeniden alevlenme riskine karşı soğutma ve önlem çalışmaları devam ediyor.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir ormanda çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın havadan böyle görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Burhaniye Mahallesi yakınlarında bulunan bir ormanda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıkmıştı. Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü (OGM), itfaiye, AFAD, UMKE, Jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sürerken, havadan ve karadan yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevlerin yeniden yükselmesi riskine yönelik ekiplerin soğutma ve önlem çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, ekiplerin yangına müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın ve dumanlar havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

Burhaniye, 3. Sayfa, Yahyalı, Kayseri, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri Yahyalı'da ormanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Yahyalı'da ormanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı - Son Dakika
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