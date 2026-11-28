Kayseri Yahyalı'da sulama kanalında hareketsiz görülen erkeğin cansız bedeni bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Kopçu Mahallesi'ndeki sulama kanalında hareketsiz görülen bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan erkeğin hayatını kaybettiği belirlenirken cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kopçu mahallesinde bulunan sulama kanalı üzerinde hareketsiz birini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkartılan şahsın yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerde hayatını kaybedenin E.A.K. olduğu tespit edildi. E.A.K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırışdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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