Kaza Kurbanlarının Naaşları Azerbaycan'a Getirildi

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Kazakistan'da düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait uçakta hayatını kaybeden 24 Azerbaycanlının daha naaşı Azerbaycan'a getirildi.

Kazakistan'da düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait uçakta hayatını kaybedenlerin naaşları Azerbaycan'a getirilmeye devam ediyor. Hayatını kaybeden 3'ü mürettebat toplam 24 Azerbaycanlının naaşı daha Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye getirildi. Azerbaycan'a getirilen naaş sayısı 28'e yükseldi.

Kazanın ardından 26 Aralık'ta Azerbaycan'a kazadan sağ kurtulan 14 kişi ile hayatını kaybeden 4 kişinin naaşı getirilmişti.

Ne olmuştu?

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'ya bağlı Tataristan'daki Grozni kentine gitmek üzere havalanan Azerbaycan Havayolları'na ait 67 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kentinde acil iniş yapmaya çalıştığı sırada düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi ise kurtulmuştu. Uçağın Grozni'ye yaklaştığında Rus hava savunma sistemi tarafından vurulduğu iddia edilmiş, Aktau'ya yönlendirildiği belirtilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düşmesine yol açan olayın Rus hava sahasında meydana gelmesi nedeniyle özür dilemişti. - BAKÜ