Kaza sonrası kara kutular bulundu - Son Dakika
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Kaza sonrası kara kutular bulundu

Kaza sonrası kara kutular bulundu

Ronald Reagan Havaalanı'ndaki çarpışmada, yolcu uçağının kara kutuları kurtarıldı. FAA, personel yetersizliğine dikkat çekti.

31.01.2025 10:53
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ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), Ronald Reagan Washington Ulusal Havaalanı üzerinde askeri helikopterle çarpışan yolcu uçağındaki kara kutuların bulunduğunu açıkladı. ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) ön raporunda ise havaalanının hava trafik kontrol kulesindeki personel sayısının yetersiz olduğuna dikkat çekildi.

ABD'deki Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'na inmeye çalışan ve 64 kişiyi taşıyan American Airlines yolcu uçağı ile 3 kişinin bulunduğu Sikorsky UH-60 Black Hawk askeri helikopterin çarpışarak Potomac Nehri'ne düştüğü kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından yapılan açıklamada, yolcu uçağının kara kutularına ulaşıldığı, uçuş veri kayıt cihazı ve kokpit ses kayıt cihazının kurtarıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Kayıt cihazları değerlendirme için NTSB laboratuvarlarında" ifadeleri kullanıldı.

"Kuledeki personel sayısı yetersizdi"

ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) ön raporunda havadaki çarpışma sırasında hava trafik kontrol kulesindeki personel sayısının "normal olmadığı" ifade edildi.

"2 Çin vatandaşı hayatını kaybetti"

ABD'deki Çin Büyükelçiliği ise yolcu uçağındaki 2 Çin vatandaşının da hayatını kaybettiğini duyurdu.

Çarpışma anı

ABD medyasındaki haberlere göre hava trafik kontrolörleri, yolcu uçağının pilotlarına Ronald Reagan Washington Ulusal Havaalanı'na planlanan inişten önce 33 numaralı piste inip inemeyeceklerini sordu. Uçuş takip sitelerine göre pilotlar söz konusu piste iniş için rotalarını ayarladı. Havada meydana gelen çarpışmadan 30 saniyeden az bir süre önce hava trafik kontrolörü, askeri helikopterin mürettebatına yaklaşan yolcu uçağını görüp görmediklerini sordu ve kısa süre sonra çarpışma meydana geldi.

Trump kuleyi suçlamış, Biden ve Obama döneminde yapılan değişiklikleri eleştirmişti

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, uçaktaki 64, helikopterdeki 3 kişiden kurtulan olmadığını belirterek 67 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Trump, "Helikopterin pilotu, çarpışmadan kaçınmak için birçok fırsata sahipti ama ne yazık ki bu fırsatları kullanmadı" demişti. Trump, kazanın önlenmesi için hava trafik kontrolörünün daha erken uyarı vermesi gerektiğini, ancak bunun çok geç yapıldığını söyleyerek, "Hava trafik kontrolörü, 'Görüyor musunuz?' dediğinde artık çok az zaman kalmıştı. Sonrasında 'Takip edin' dendi ve birkaç saniye içinde çarpışma gerçekleşti. Bu tür olaylarda saniyeler bile hayat kurtarabilir" ifadelerini kullanmıştı. Trump, hava trafik kontrol sistemindeki aksaklıkları gidermek için geçtiğimiz hafta bir kararname imzaladığını, ancak bunun kazadan sadece birkaç gün önce yürürlüğe girdiğini belirtmişti. Trump, hava trafik kontrol sisteminde Obama yönetimi döneminde yapılan değişiklikleri eleştirerek havadaki güvenliği sağlamak için sadece en yüksek yetkinlikteki kişilerin istihdam edilmesi gerektiğini belirtmişti. Trump, "Ben 2016'da göreve geldiğimde hava trafik kontrolörleri yalnızca en yüksek zeka seviyesine sahip olanlar arasından seçiliyordu. Ancak Obama-Biden yönetimi döneminde bu standartlar düşürüldü. Çeşitlilik adına kaliteyi feda ettiler. Benim yönetimimde bu uygulamalara son verildi ve geçtiğimiz hafta da en yüksek standartları geri getiren bir kararname imzaladım. Bu pozisyonlar için yalnızca en yetenekli kişileri işe almalıyız. İnsanların derisinin rengi veya geçmişi değil, zeka ve yetenek önemli olmalı. Bu işi sıradan insanlara yaptıramazsınız. Çünkü bunun sonuçları felaket olur" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kaza sonrası kara kutular bulundu - Son Dakika

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