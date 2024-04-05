Kaza sonrası otomobil elma bahçesine uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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Kaza sonrası otomobil elma bahçesine uçtu: 1 yaralı

Karaman'da meydana gelen kaza sonucu kontrolsüz kavşakta çarpışan otomobillerden biri, elma bahçesine uçarak 1 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

05.04.2024 19:06  Güncelleme: 19:12
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Kaza yapan otomobil elma bahçesine uçtu: 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da kaza sonrası kontrolden çıkan otomobilin elma bahçesine uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. yönetimindeki 70 EC 880 plakalı Volkswagen marka otomobil ile R.Ö. idaresindeki 34 SE 6547 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kadın sürücü R.Ö'nün kullandığı 34 SE 6547 plakalı otomobil kontrolden çıkan yol kenarındaki elma bahçesine uçtu. Araçta bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen yolcu, tedbir amaçlı olarak kaza yerine gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın nasıl olduğu sorusu üzerine 70 EC 880 plakalı otomobilin sürücüsü H.Ö., "Ben de anlamadım. Biranda kavşakta çarpıştık. Çok da hızlı değildik" diye cevap verdi.

Polisin yaptığı incelemenin ardından araçlar olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kaza sonrası otomobil elma bahçesine uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

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