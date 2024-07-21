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Kaza sonrası yaralı sürücü hasar alan aracını görünce sitem etti: "Hatasız Boyasız aracım hasar gördü"

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı; 2 sürücü de yaralandı. Kazanın ardından aracında hasar olduğunu gören sürücünün diğer sürücüye tepki gösterdiği anlar amatör kameraya yansıdı.

Kaza Turgutalp mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan Sürücü Yusuf K.yönetimindeki 16 BAY 763 plakalı otomobil, sokaktan aniden çıkan sürücü Emre C.yönetimindeki 16 KEJ 39 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken,sürücüler hafi şekilde yaralandılar.

"Hatasız boyasız"

Kazanın ardından öfkelenen sürücü Yusuf K., diğer sürücüye, "Sıfır arabam, hatasız boyasız ya. Hatasız boyasız araca hasar verdin. Bu sokaktan öyle çıkılır mı? " diye tepki gösterdi. Aracın sıfır değil 2016 model olduğu tespit edildi.

O sırada sürücüler arasında yaşanan gerginlik Acil Serviste görevli polis memuru tarafından sonlandırıldı. Yaralanan sürücüler yürüyerek gittikleri İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi edildiler.

Alkollü çıktı

Hastanede yapılan alkolmetre testinde sürücü Emre C.'nin 2.7 promül alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye Alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL, 4 ay önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.