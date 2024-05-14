Kaza sonucu ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kaza sonucu ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Ayşe Kayadelen, 4 gün süren tedavisine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada, park halindeki otomobile çarpan araçta bulunan diğer yolcular ise yaralı olarak kurtuldu.

14.05.2024 22:46
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Kaza'da ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 4 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza 10 Mayıs günü Akdam Mahallesinde meydana gelmiş, Osman Kayadelen yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, park halindeki otomobile çarparak kaza yapmıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Osman Kayadelen, araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Kayadelen (48), Elif Kılıç ve Zahide Akar yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan Ayşe Kayadelen yoğun bakımda 4 gündür süren tedavisine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kaza sonucu ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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