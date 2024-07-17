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Kaza yapan otomobil alev aldı: 1 yaralı

Önüne çıkan araca çarpmamak için tarlaya uçtu, otomobil yanmaya başladı

BOLU - Bolu'da tali yoldan önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapan otomobil, tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, otomobil alev aldı.

Olay sabah saatlerinde Yazıören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eray C. yönetimindeki Gökçesu Belediyesi'ne ait 14 GB 175 resmi plakalı otomobil ana yola aniden çıkan bir araca çarpmamak için buğday ekili tarlaya uçtu.

Gökçesu Belediyesi çalışanı sürücü Eray Cırıkoğlu bölgeden geçen vatandaşlar tarafından yaralı olarak otomobilden çıkartıldı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı Eray C. hastaneye kaldırıldı.

Otomobil yandı

Kaza yapan otomobili olay yerinden kaldırmak için bölgeye kurtarıcı çağrıldı. Kaza yapan otomobil çekciyi yüklendiği sırada motor kısmından alev alev yanmaya başladı.Olay yerinde bulunan jandarma ekipleri hemen yangın tüpleri ile yanan otomobile müdahale ederek yangını söndürdüler.

O anlar saniye saniye görüntülere yansıdı.