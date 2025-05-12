Kaza yapan otomobili polisler iterek yol kenarına çekti

Gaziantep'te tır otomobile çarptı: 2 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te kaza sonrası sol şeridi kapatan ve trafiği kilitleyen otomobili, polisler ve vatandaşlar iterek yol kenarına çekti.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi İpekyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tırın arkadan çarptığı sürücüsü öğrenilemeyen 27 AUN 866 plakalı Tofaş marka otomobil, orta refüje çarptıktan sonra sol şeritte durabildi. Kazada 2 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken polis ekipleri de yok kontrolünü sağladı.

Yolu kapatan otomobili polisler iterek kenara çekti

Kaza nedeniyle yolda bir süre aksayan trafik, polis ekiplerinin ve vatandaşların kazaya karışan otomobili iterek kenara çekmesi sonucu normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.