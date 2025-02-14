Kaza Yapan Sürücünün Gözyaşları

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Gözyaşları içinde arabası için ağladı

Kaza yapan sürücü Özer: "Ben ne taptım ağabey?"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden Yusuf Fırat Özer, otomobiliyle müstakil bir evin bahçesine uçtu. Ters dönen araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarılan sürücü, "Ben ne yaptım ağabey? Arabam ne olacak? Ne olur polisi aramayın" sözleriyle dikkat çekti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kervansaray Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Fırat Özer idaresindeki 06 POP 814 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu müstakil bir evin bahçesine uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntülerde Özer'in aracından çıkarıldığı sırada, "Ben ne yaptım ağabey? Arabam ne olacak? Ağabey polisi aramayın ne olur" dediği kameralara yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.