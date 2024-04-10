Kaza yerine kardeşi gelince sedyeden inmek istedi
İki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüleri yaralandı.Yaralanan ve ilk müdahalenin ardından sedyeye alınan sürücü, kaza yerine kardeşining eldiğini görünce, kormasın diye 'bir şeyim yok,hastaneye gitmek istemiyorum' deyip sedyeden inmeye çalıştı ancak sağlık ekipleri buna izin vermedi.
Kaza, saat 23.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi üzerinde bulunan Manavlar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rasih Kaplan Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı istikametine seyir halinde olan Ahmet M. idaresindeki 07 UL 404 plakalı motosiklet, Mehmet Oğuz Bulvarı'ndan Süleyman Gür Bulvarı istikametine seyir halinde olan Mehmet Can C. idaresindeki 07 HJL 60 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletten savrulup parke zemine düşen motosiklet sürücüleri Ahmet M. ve Mehmet Can C. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada yaralanan ve ilk müdahalenin ardından sedyeye alınan sürücü, kaza yerine kardeşinin geldiğini görünce, kormasın diye 'bir şeyim yok,hastaneye gitmek istemiyorum' deyip sedyeden inmeye çalıştı ancak sağlık ekipleri buna izin vermedi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kaza yerine kardeşi gelince sedyeden inmek istedi İki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Isparta'nın Gelendost ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet ve iki otomobil çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplamda 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Isparta ve Gelendost Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Bilecik İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 5. katından düşen 22 yaşındaki Bayram Güçlü ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen genç kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Türk karasularından lastik bot ile yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 18'i çocuk toplam 21 düzensiz göçmen yakalandı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma botu sevk ederek hareketli lastik botu durdurdu ve içerisindeki göçmenleri yakaladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?