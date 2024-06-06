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Kazada ağır yaralanmıştı, motosiklet sürücüsü yaşama tutunamadı

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, motosiklet ile hafif ticari aracın karıştığı feci kaza güvenlik kamerasına yansımıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, geçtiğimiz salı akşamı saat 23.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Göktaş (25), 45 ANB 763 plakalı motosikletiyle 4229 Sokak'ta seyir halindeyken, Hüseyin Ç. idaresindeki 45 ABH 034 plakalı hafif ticari araç ile 4232 Sokak üzerinde çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yusuf Göktaş, ambulans ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan motosiklet sürücüsü, buradaki müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Feci kaza güvenlik kamerasına yansımıştı

Yaşanan feci kaza anı ise çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntüde, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı ve çevredeki vatandaşların yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına koştuğu yer aldı.

Yaşam mücadelesini kaybetti

Hastenede tedavi altına alınan Göktaş, dün yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan araç sürücüsü Hüseyin. Ç., ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı.