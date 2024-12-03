Kazada Hayatını Kaybeden Pilot Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kazada Hayatını Kaybeden Pilot Uğurlandı

Trafik kazasında ölen pilot Hasan Eren, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

03.12.2024 21:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trafik kazasında hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı- Adana Çukurova Havalimanı seferini gerçekleştirdikten sonra dinlenmek üzere otele doğru yola çıkan servisin kaza yapması sonucunda yaşamanı yitiren kaptan pilot Hasan Eren, son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye kaptan pilotun bazı meslektaşları üniformalarıyla katıldı.

Adana'da Sefer'den dönen uçuş ekibini taşıyan servis minibüsün karıştığı kazada 9 kişi yaralanmış, THY'de kaptan pilot olarak görev yapan 40 yaşındaki Hasan Eren ise hayatını kaybetmişti. Kaptan Pilot'un cenazesi ikamet ettiği İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan Taşoluk Yeşil Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Kaptan Pilot'un ailesi, iş arkadaşları, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Vefat Eden Pilot'un, kabin amiri olarak görev yapan eşi Gizem Eren ve sevenleri tabutuna sarılarak gözyaşları döktü. Cenazeye kaptan pilotun bazı meslektaşları üniformalarıyla katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Taşoluk mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, Hasan Eren, Havacılık, İstanbul, 3-sayfa, trafik, Adana, Pilot, Kadın, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kazada Hayatını Kaybeden Pilot Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:55 Esad isterse İran, Suriye’ye asker yığacak Esad isterse İran, Suriye'ye asker yığacak
20:51 Adana’da lüks siteye silahlı saldırı Kadın güvenlik görevlisini rehin aldı Adana'da lüks siteye silahlı saldırı! Kadın güvenlik görevlisini rehin aldı
20:37 Güney Kore’de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı Güney Kore'de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı
19:51 Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti
19:20 Güney Kore’de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti
09:24 Lojmanda ölü bulunan Yeşim’in annesi, “intihar“ iddialarına bir kez daha isyan etti Lojmanda ölü bulunan Yeşim'in annesi, "intihar" iddialarına bir kez daha isyan etti
09:22 Kimisi denemedi kimisi fiyatına bile bakmadı, ucuz kıyafet izdihamı yaşandı Kimisi denemedi kimisi fiyatına bile bakmadı, ucuz kıyafet izdihamı yaşandı
09:22 Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü
09:16 Yeşilçam’ın ’Sezercik’i boşandı, mahkemede ’kısırlık’ gerginliği çıktı Yeşilçam'ın 'Sezercik'i boşandı, mahkemede 'kısırlık' gerginliği çıktı
08:56 Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor
08:35 Meteoroloji sadece bir ili uyardı Meteoroloji sadece bir ili uyardı
08:33 Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS’ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024 Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS'ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024
08:23 Kuzey Irak’ta yaralanan uzman çavuş şehit oldu Kuzey Irak'ta yaralanan uzman çavuş şehit oldu
08:11 Şeyma Subaşı’nın iç çamaşır detaylı kıyafetini görenler bir daha baktı Şeyma Subaşı'nın iç çamaşır detaylı kıyafetini görenler bir daha baktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 22:55:40. #1.11#
SON DAKİKA: Kazada Hayatını Kaybeden Pilot Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.