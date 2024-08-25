Kazada kardeşini kaybeden ve sinir krizi geçiren ağabey öfkesini kamyonetten çıkardı - Son Dakika
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Kazada kardeşini kaybeden ve sinir krizi geçiren ağabey öfkesini kamyonetten çıkardı

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında kamyonetin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayı haber alan aile sinir krizi geçirirken, ağabey öfkesini kazaya karışan kamyonetten çıkardı.

25.08.2024 19:09
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Kazada kardeşini kaybeden ve sinir krizi geçiren ağabey öfkesini kamyonetten çıkardı

Motosiklet sürücüsünün ölümüne sebep olan kamyonet sürücüsü, aracı bırakıp kaçtı

Kazayı haber alarak olay yerine gelen aile sinir krizi geçirdi

Antalya'da feci kaza, kamyonetin altında kalan bir kişi hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da meydana gelen trafik kazasında kamyonetin altında kalan motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü ve yanındaki yolcu aracı bırakıp olay yerinden kaçarken kazayı duyarak olay yerine gelen şahsın yakınları sinir krizi geçirdi, acılı ağabey öfkesini kazaya karışan kamyonetten çıkardı.

Feci kaza saat 12.30 sıralarında 1879 sokak üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 07 AFP 295 plakalı kamyonet, 1845 sokağa dönmek isterken karşı yönden gelen Ramazan Menekşe idaresinde ki 07 BOJ 894 plakalı motosiklete çarptı. Kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan bir kişinin kaza sonrası olay yerinden kaçtığı belirtildi. Kamyonetin altında kalan motosiklet sürücüsü için olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ramazan Menekşe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü olay yerinden kaçtı

Kazayı gören Kemal Dereli isimli mahalle sakini "Motor ve araba hızlı bir şekilde geliyordu. Motor sokağa dönecekti sanırım. Araçta dönünde kamyonetin altında kaldı. Araç şoförü kaza olduktan sonra bağırarak kaçtı. Bi kişi daha varmış araçta, o da diğer tarafa koşarak uzaklaştı. Olay çok kötüydü. Yavaş gitsinler. İnsanlar ölüyor" dedi. Nazif Çakır, İsimli bir başka vatandaş ise, "İmardan dolayı rant kavgası nedeniyle yollar açılmadı. Birkaç gün öncede araba kanala uçtu. 3 tane ölü vardı. Bu yollar açılmadığı, rant illeti bitmediği sürece bu kazalar, bu ölümler devamlı olur" ifadelerini kullandı.

Kazayı haber alan yakınları sinir krizi geçirdi

Öte yandan kazayı haber alarak olay yerine gelen Ramazan Menekşe'nin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Kaza sonrası olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsünü ekiplere soran Menekşe'nin yakınları kaza yerindeki araca yumruk ve taşlarla saldırdı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ramazan Menekşe'nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Menekşe'nin cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarmak kolay olmadı. Polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından geriye itilen kamyonetin altından Ramazan Menekşe'nin cansız bedeni çıkartılarak cenaze aracına alındı.

Mahalle sakinleri ise sokak üzerinde sürekli kazaların yaşandığını belirterek, "Burada her zaman kaza oluyor. Bu yolda hayat güvencen yok. Araçlar sanki otobanda gibi süratli gidiyor. Trafik kontrolü yok, çocukları sokağa çıkaramıyoruz. Bize iki sefer tapu verdiler. Akşam imar geçiyor, sabahına iptal oluyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kazada kardeşini kaybeden ve sinir krizi geçiren ağabey öfkesini kamyonetten çıkardı - Son Dakika

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