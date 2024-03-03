Kazada yaralanan astsubay ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi - Son Dakika
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Kazada yaralanan astsubay ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Konya'nın Kulu ilçesinde tırın dorsesine otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan astsubay, ambulans helikopter hastaneye sevk edildi. Kaza sonucunda yaralanan astsubayın Aydın'da jandarma astsubay çavuş olarak görev yaptığı ve Konya'ya seyahat ederken kaza geçirdiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.03.2024 21:59
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Kazada yaralanan astsubay ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde tırın dorsesine otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan astsubay, ambulans helikopter hastaneye sevk edildi.

Kaza, ilçeye bağlı Ömeranlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.G. idaresindeki 09 EJ 038 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün ismi alınamayan tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.E.G. yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücü yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunması üzerine ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi. Kazada yaralanan sürücünün Aydın'da jandarma astsubay çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Astsubay M.E.G.'nin Konya'da bir şehit yakınını ziyaret ettikten sonra Ankara'ya doğru yola çıktığı, bu sırada kaza geçirdiği belirtildi. Kaza haberinin ardından Kulu İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Hasdemir'de yaralı astsubaya ambulans helikoptere kadar eşlik etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(ÖK-ARD-AH-

Kaynak: İHA

Jandarma, Konya, Aydın, Kulu, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kazada yaralanan astsubay ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi - Son Dakika

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