Kazakistan'da şiddetli yağış ve karların erimesiyle meydana gelen selde 2 kişi hayatını kaybederken, tahliye edilenlerin sayısı 72 bin 29 oldu.
Kazakistan'da şiddetli yağışlar ve karların erimesi sonucu meydana gelen sel nedeniyle tahliye çalışmaları sürüyor. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, selin etkili olduğu bölgelerde 16 bin 78'i çocuk 72 bin 29 kişinin tahliye edildiği bildirildi. Açıklamada, 7 bin 255'i çocuk 14 bin 368 kişinin geçici barınaklara yerleştirildiği açıklanırken, selin vurduğu bölgelerde yürütülen arama kurtarma çalışmalarının 7 helikopter, bin 300 araç ve 12 bin 455 kişiyle yürütüldüğü bildirildi.
Öte yandan, halihazırda Atırav, Aktöbe, Akmola, Kostanay, Batı Kazakistan, Kuzey Kazakistan ve Pavlodar bölgelerinde toplam 3 bin 686 ev ve bin 822 yazlık evin sular altında kaldığı kaydedildi.
Bakanlık tarafından yapılan bir başka açıklamada Atırav bölgesindeki Kulsarı kentinde su basan evlerini kontrole gittikleri sırada traktörleri devrilen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kazak yetkililer, bölge halkını güvenlik önlemlerine uyulması ve izinsiz bir şekilde geçici barınaklardan ayrılmamaları konusunda uyardı. - ASTANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kazakistan'da sel: 2 kişi hayatını kaybetti, tahliye edilenlerin sayısı 72 bin 29 oldu - Son Dakika
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