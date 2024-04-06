Kazakistan'da Mart ayından bu yana karların erimesi sonucu yaşanan sel felaketinde toplam 46 bin 755 kişi tahliye edildi.
Kazakistan'da şiddetli yağışlar ve eriyen karlar nedeniyle ülkenin doğu, merkez ve kuzey bölgelerinde meydana gelen sel etkisini sürdürürken tahliye çalışmaları da devam ediyor. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada Akmola, Aktöbe, Atırav, Kostanay, Pavlodar ve Kuzey Kazakistan bölgelerinde 3 bin 171 evin sular altında kaldığı belirtildi. Bin 451 evden kar suyunun pompalandığı aktarılan açıklamada, "14 bin 589'u çocuk toplam 46 bin 755 kişi tahliye edilirken 759 çocuk 2 bin 62 kişi helikopterle kurtarıldı. Ayrıca, 60 bin çiftlik hayvanı kurtarıldı. Geçici barınaklarda 6 bin 439'u çocuk toplam 12 bin 541 kişi bulunuyor. 7 milyon metreküpten fazla kar suyu pompalandı" ifadesi kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Tokayev, sel nedeniyle halka hitap etti
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, "Uzun yıllar benzeri görülmemiş bir doğal afet yaşandı. Belki de ölçeği ve sonuçları bakımından son 80 yılı aşkın süredir yaşanan en büyük felaket. Sel nedeniyle ülkenin 10 bölgesinde yerel düzeyde acil durum ilan edildi" ifadesini kullandı. Arama kurtarma çalışmalarının kendisinin denetimi altında olduğunu kaydeden Tokayev, durumun zor olduğunu, ancak umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini belirterek, "Bu durumu düzelteceğiz. En önemlisi can kayıplarını önlemek. Selden etkilenen vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum: hiçbiriniz devletin ilgisinden mahrum kalmayacaksınız, hepinize mali ve gerekli tüm yardımlar sağlanacaktır, tüm kayıplarınız telafi edilecektir" ifadelerini kullandı. - ASTANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kazakistan'da Sel Felaketinde 46 Bin 755 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
Antalya'nın Demre ilçesinde bir kamyon, bariyerlere çarparak 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi dron destekli sürücülere yönelik uygulama yaparak, emniyet kemeri, cep telefonu, kırmızı ışık ve yaya öncelikli denetim gibi kural ihlallerine karşı bilgilendirmelerde bulundu. Hız yapan ve kuralları ihlal eden sürücülere ise idari para cezası kesildi. Bayram sonrasında da tatil dönüşü yapacak sürücüler üzerinde uygulama yapılacağı belirtildi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde söndürüldü. Yangın sonucunda evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında artış gösteren dilencilere karşı çalışmalarını sürdürürken, şehir merkezinde yakalanan bir dilencinin üzerinden 15 bin 75 TL para çıktı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Ümraniye ilçesinde bulunan iki katlı bir evin çatısında çıkan yangın, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Evde mahsur kalan vatandaşlar, aynı mahallede oturan komşuları tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, dumandan etkilenen bir vatandaş hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?