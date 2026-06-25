Kazan Patlaması: İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kazan Patlaması: İşçi Hayatını Kaybetti

Kazan Patlaması: İşçi Hayatını Kaybetti
25.06.2026 22:07
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Gediz'de alüminyum tesisindeki kazan patlamasında ağır yaralanan işçi, hastanede yaşamını yitirdi.

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bir alüminyum işleme tesisinde meydana gelen kazan patlamasında ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gediz ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir alüminyum işleme tesisinde, 18 Haziran'da henüz belirlenemeyen bir nedenle kazan patlaması meydana gelmiş ve 1'i ağır olmak üzere toplam 3 işçi yaralanmıştı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından, vücudunda ağır yanıklar oluşan 39 yaşındaki işçi Recep Tetik, Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi. Hastanenin yanık ünitesinde yoğun bakıma alınan Tetik, 8 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybetti.

Tetik'in cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Gediz'e getirildi. Gediz Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazına Tetik'in ailesi, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından işçinin cenazesi, Gediz Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Meydana gelen patlamada yaralanan diğer 2 işçinin tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada yaşanan kazan patlamasıyla ilgili adli ve idari soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kazan Patlaması: İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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