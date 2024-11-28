Kazara tüfekle vurulan Hüseyin Karaoğlan hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kazara tüfekle vurulan Hüseyin Karaoğlan hayatını kaybetti

Kazara tüfekle vurulan Hüseyin Karaoğlan hayatını kaybetti

Adapazarı'nda av sırasında arkadaşı tarafından tüfekle vurulan Hüseyin Karaoğlan, 4 gün sonra öldü.

28.11.2024 16:39
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde avlanmak için gittikleri ormanlık alanda arkadaşı tarafından kazara tüfekle vurulan ve 4 gün sonra hayatını kaybeden 45 yaşındaki adam, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Taşkısığı Mahallesi'nde 23 Kasım'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. (42) ve Hüseyin Karaoğlan (45) sabah saatlerinde avlanmak için ormanlık alana gitti. Bu esnada M.S., önünde yürüyen arkadaşı H.K.'yı av tüfeği ile kazara sırt bölgesinden vurarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Karaoğlan, 4 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Hususa ilişkin başlatılan incelemede gözaltına alınan M.S., sevk edildiği adli makamlarca adli kontrolle serbest bırakıldı.

Son yolculuğuna uğurlandı

4 gün sonra yaşam savaşını kaybeden Hüseyin Karaoğlan'ın cenazesi hastane işlemleri sonrasında yakınlarına teslim edildi. Cenaze, bugün öğle ezanı sonrasında Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kazara tüfekle vurulan Hüseyin Karaoğlan hayatını kaybetti - Son Dakika

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