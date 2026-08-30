Kazdağları’nda Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Kazdağları’nda Yangın Kontrol Altına Alındı

Kazdağları’nda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Edremit'te çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Mehmetalan Mahallesi Kazdağları Milli Parkında çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan gerçekleştirdiği hızlı müdahale sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Mehmetalan Mahallesi'nde çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan yoğun müdahalede bulunuldu.

Yangının ihbar edilmesinin ardından bölgeye sevk edilen Edremit Ormana İşletme Müdürlüğüne bağlık, alevlerin çevredeki alanlara yayılmasını önlemek amacıyla hızlı şekilde müdahale etti. Ekiplerin etkin çalışmaları sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangını söndürme çalışmalarına 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 helikopter, 6 yangın söndürme uçağı ve 70 personel katıldı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede muhtemel yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Yetkililer, özellikle sıcak hava ve rüzgarın etkili olduğu günlerde vatandaşları orman yangınlarına karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Kaz Dağı, Edremit, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazdağları’nda Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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