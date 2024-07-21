Kazdağları'ndaki Şahinderesi Cam Seyir Terası Ziyarete Kapatıldı - Son Dakika
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Kazdağları'ndaki Şahinderesi Cam Seyir Terası Ziyarete Kapatıldı

Kazdağları\'ndaki Şahinderesi Cam Seyir Terası Ziyarete Kapatıldı

Kazdağları'ndaki Şahinderesi Cam Seyir Terası aşırı sıcaklar nedeniyle meydana gelen cam çatlaması yüzünden ziyarete kapatıldı.

21.07.2024 19:02  Güncelleme: 19:04
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Kazdağları'nda aşırı sıcaklar nedeniyle camı çatlayan Şahinderesi Cam Seyir Terası ziyarete kapatıldı

Kazdağları'ndaki Şahinderesi Cam Seyir Terası aşırı sıcaklar nedeniyle meydana gelen cam çatlaması yüzünden ziyarete kapatıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı içinde bulunan Şahinderesi Cam Seyir Terası'nda aşırı sıcak nedeniyle bir bölümünde zemin camı çatladı. Cam seyir terası önlem amaçlı olarak ziyarete kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kazdağları'nda bulunan Şahin Deresi Kanyonu üzerinde bulunan Şahin Deresi Cam Seyir Terası, aşırı sıcaktan dolayı zemin camının bir bölümünün çatlaması nedeniyle ziyaretçi girişine kapatıldı. Bölgede sıcaklığın 42 dereceye ulaştığı cam seyir terasının uzman ekiplerin incelemesine kadar kapalı olduğu öğrenildi. Tesisin teknik ekiplerin raporları doğrultusunda önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir teknik ekibin hasarın tespiti için bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Çevre, Turizm, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kazdağları'ndaki Şahinderesi Cam Seyir Terası Ziyarete Kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kazdağları'ndaki Şahinderesi Cam Seyir Terası Ziyarete Kapatıldı - Son Dakika
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