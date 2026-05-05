KBRN Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KBRN Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı

KBRN Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı
05.05.2026 22:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da KBRN tehditlerine karşı eğitim ve tatbikat yapıldı, ekiplerin müdahale becerisi test edildi.

Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Kurubaş Geri Gönderme Merkezi'nde görev yapan personele yönelik Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) farkındalık eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü uzmanları tarafından verilen eğitimlerde katılımcılara; KBRN tehditlerinin tanımı, bu tehditlerin muhtemel etkileri ve risklere karşı alınması gereken önleyici tedbirler anlatıldı. Ayrıca, şüpheli paket veya postalarla karşılaşılması durumunda izlenecek doğru davranış şekilleri, ilk müdahale teknikleri ve kişisel korunma yöntemleri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Teorik bilgilendirmenin ardından senaryo gereği hazırlanan KBRN tatbikatı icra edildi. Tatbikat kapsamında ekiplerin muhtemel kriz anlarındaki müdahale kabiliyeti, kurumlar arası koordinasyon ve yönetim yetenekleri uygulamalı olarak test edildi.

Van AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, afet ve acil durumlara karşı toplumun tüm kesimlerinde bilinç oluşturmanın ve kurumların müdahale kapasitesini en üst seviyeye çıkarmanın hedeflendiği kaydedildi. - VAN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa KBRN Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:26:30. #7.13#
SON DAKİKA: KBRN Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.