Keban'da huzur uygulamasında denetimler sıkılaştı, 14 aydır motosiklet kazası yok - Son Dakika
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Keban'da huzur uygulamasında denetimler sıkılaştı, 14 aydır motosiklet kazası yok

Keban\'da huzur uygulamasında denetimler sıkılaştı, 14 aydır motosiklet kazası yok
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Elazığ'ın Keban ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iki ayrı noktada asayiş uygulaması yapıldı. Denetim ve bilgilendirmeler sayesinde motosiklet sayısı yüksek olmasına rağmen ilçede son 14 aydır motosiklet kazası yaşanmadığı bildirildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Huzur Uygulaması yapılırken, yapılan denetimler ve bilgilendirmeler sonucunda ilçede son 14 ayda motosiklet kazası yaşanmadığı bildirildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve aranan şahısları yakalamak amacıyla kapsamlı bir asayiş uygulaması yaptı. İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar'ın katılım sağladığı uygulamalar, Keban girişi Emre Camii yolu ile Keban Fırat Nehri Köprüsü olmak üzere iki ayrı noktada titizlikle yürütüldü. Çok sayıda polisle eş zamanlı olarak yürütülen uygulamada kontrol noktalarında durdurulan araçlar, ekipler tarafından arandı. Sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile GBT sorgulamalarının yapıldığı denetimlerde, kurallara uymayan şahıs ve araçlara yönelik yasal işlem uygulandı.

Ayrıca yapılan denetimler ve bilgilendirmeler sonucunda ilçede motosiklet sayısının oldukça yüksek olmasına rağmen, son 14 aydır emniyet sahasında hiçbir motosiklet kazasının yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Elazığ, Asayiş, Keban, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Keban'da huzur uygulamasında denetimler sıkılaştı, 14 aydır motosiklet kazası yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keban'da huzur uygulamasında denetimler sıkılaştı, 14 aydır motosiklet kazası yok - Son Dakika
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