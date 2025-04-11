Keçiören Belediyesi Kar Yağışı İçin Teyakkuzda

Ankara Keçiören Belediyesi, sabah erken saatlerde ilçe genelinde etkili olan kar yağışına karşı tuzlama ve yol açma çalışmalarına başladı.

Keçiören Belediyesi, sabah erken saatlerde ilçe genelinde etkili olan kar yağışına karşı tuzlama ve yol açma çalışması yaptı. Keçiören Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yoğun kar yağışının olduğu mahallelerdeki cadde ve sokaklara yönlendirilen ekipler kar küreme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışması gerçekleştirdi. Teyakkuz halinde bekleyen ekiplerin çalışmaları sonucu ilçede herhangi bir ulaşım sorunu yaşanmadı.

Ankara Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan kar yağışı ve don uyarısı ile birlikte teyakkuza geçen Keçiören Belediyesi ekipleri sabah erken saatlerde sahaya çıktı. AKOM'dan koordine edilen ekipler özellikle ilçedeki yüksek noktalarda kar küreme ve kaldırım temizleme çalışması yaparken vatandaştan gelen ihbarlar da göz önünde bulundurularak gerekli yönlendirmeler yapıldı.

Kar küreme araçlarında bulunan kamera sistemi ve harita üzerinden yapılan takip ve değerlendirmeler sonucu kapalı olan yolların hızlıca açılması sağlandı. Çalışmalar ilçede herhangi bir olumsuzluğa geçit vermeden tamamlandı. Yürütülen kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla vatandaşın yaşayabileceği mağduriyetlerin önüne geçildi.

"İvedilikle sahaya indik"

Karla mücadele çalışmalarını herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden sürdürdüklerini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "İlçemizde etkili olan kar yağışının herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması için ivedilikle sahaya indik. Uyarıları dikkate alarak başlattığımız çalışmalarımızı başarıyla neticelendirdik" dedi. - ANKARA