Keçiören'de Heyelan Korkusu: Hayat Kurtaran Önlemler Yetersiz

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Heyelan riski mahallede kabusa dönüştü

Ankara'da tedbirsizlik can aldı iddiası

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde heyelan riski taşıyan sokakta yaşanan tehlike mahalle halkını tedirgin ediyor. İddiaya göre geçtiğimiz aylarda heyelan riski ile binaların tahliye edilmesine, bölgede yeterli önlemlerin alınmaması can kayıplarına ve günlük hayatın büyük tehlikelere maruz kalmasına neden oluyor.

Toprak kaymasının yaşandığı alana 5 metre mesafede bulunduğu söyleyen Ömer Gökmeşe, "Heyelan felaketi sonrası bazı binalar boşaltıldı, ancak toprak kayması sürüyor. Binamız sınırda ve her gün risk altındayız. Üç dört okulun yer aldığı bu bölgede çocuklar karanlıkta tehlikeyi fark etmiyor. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımız hayatını kaybetti. Bu çevrede 28 binanın daha bulunuyor. Bizim de can güvenliğimiz yok. Bize bunun için yardım edilmesi lazım. Altımız boş, her gün toprak kayıyor. Bize yardım edilmesi ve bu binaların bir an önce tahliye edilmesi gerekiyor. Burada herhangi bir önlem yok, kendi halimize terk edildik" dedi.

"Burası uyuşturucu kullanım alanına döndü"

Bölgede yaşayan Beyazıt, toprak kaymasının ardından boşaltılan binaların tehlikeli bir hal aldığını belirten Yasin Bor, "Dokuz ay önce meydana gelen heyelan sonrası bazı binalar boşaltıldı. Ancak burada herhangi bir düzenleme yapılmadı. Her gün çatlaklar artıyor, toprak kaymaya devam ediyor. Çocuklar ve meraklı vatandaşlar buraya geliyor. Hatta burası uyuşturucu bağımlılarının uğrak noktası haline geldi. Akşam vakitlerinde burası çok tehlikeli oluyor. Etrafta hiçbir güvenlik önlemi yok. İnsanlar korku içinde yaşıyor, sürekli bir şey olacak diye tetikteyiz. Merak eden vatandaşlar geliyor onlar tehlike arz ediyor. Uyuşturucu bağımlılarının meskeni oldu burası" dedi.

"Çocukluk arkadaşımı kaybettim"

Çocukluk arkadaşını kaybettiğini aktaran mahalle sakini de, "Benim çocukluk arkadaşım buradaki yetersizlikten dolayı tedbirsizlikten dolayı hayatını kaybetti. Zaten görme kaybı var dı kardeşimizin. Biraz zayıf görüyordu. Gece karanlığında bu uçurumdan aşağı düşüp hayatını kaybetti. Yani biz buraya yeterli bir önlem istiyoruz. Yetkililerin bu sorunla acilen ilgilenmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, 20 Kasım Çarşamba günü heyelan riski taşıyan bölgeye giden R.Ç., dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.Ç.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.