Keçiören'de Köpek Saldırısı Davası: Sorumlular Cezalandırılsın - Son Dakika
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Keçiören'de Köpek Saldırısı Davası: Sorumlular Cezalandırılsın

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir çocuğun sahipsiz köpeklerin saldırısında ağır yaralanması üzerine tutuksuz yargılanan iki sanık hakkında mütalaa açıklandı. Olayın ardından baba Halil Yılmaz, oğlunun tedavisinin devam ettiğini ve sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

12.03.2025 13:57
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde okula giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı Tunahan Yılmaz'ın ağır yaralanmasına ilişkin tutuksuz 2 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Ankara 62.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Keçiören Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdür Vekili Asena Ülkü Ünal ile yaralanan Tunahan Yılmaz'ın babası müşteki Halil Yılmaz katılırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener katılmadı. Söz alan Yılmaz, oğlunun tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Sorumluların cezalandırılmasını mahkemeden talep ediyorum. Oğluma şu anda deri nakli yapılıyor, ölüm kurtuluştu ama olmadı" dedi.

Baba Yılmaz'ın beyanlarının ardından hakim tanık M.N.'nin dinleneceğini söyledi. M.N., "Ben, balkondayken çocuğa köpeklerin saldırdığını gördüm. Okulun yakınında olduğu için çocuğu oradaki aileler kurtarmaya çalıştı. Okula çok yakın bir yerde 15-20 köpek vardı. Orası besleme alanı değildi, daha önce şikayet edildiğini duydum. Çocuğun yaralanmasından sonra köpeklerden birkaçını götürdüler, ama şu anda daha fazla köpek var, toplanmadı" ifadesine yer verdi.

Sanık Ülkü ise, tanık beyanını kabul etmediğini söyledi.

Sanık, tanık ve avukat beyanlarının ardından savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuksuz sanıklar Ülkü ve Şener hakkında 'ihmali davranışlarla görevi kötüye kullanmak' suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Sanık avukatlarıysa mütalaaya karşı mahkemeden ek süre talep etti. Talebi kabul eden mahkeme duruşmayı 29 Nisan'a erteledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Keçiören'de Köpek Saldırısı Davası: Sorumlular Cezalandırılsın - Son Dakika

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