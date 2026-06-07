Kedi Çam Ağacında Mahsur Kaldı - Son Dakika
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Kedi Çam Ağacında Mahsur Kaldı

Kedi Çam Ağacında Mahsur Kaldı
07.06.2026 19:56
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Aydın'da mahsur kalan kedi, ASAK ekipleri tarafından 3 gün sonra kurtarıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Girne Mahallesi'nde çam ağacında 3 gün boyunca mahsur kalan kedi, Acil Sivil Arama Kurtarma (ASAK) ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, mahalle sakinleri kediyi kurtarmak için kendi imkanlarıyla plastik kova sarkıtarak müdahalede bulundu ancak başarılı olamayınca durumu ASAK ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ASAK Aydın İl Temsilciliği'ne bağlı Dağcı Arama Kurtarma (DAKE) ekibi, ağaca tırmanarak mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden indirdi.

ASAK Aydın il temsilci yardımcısı Barış Özbey, sadece insan hayatı değil tüm canlıların yaşamı için görev başında olduklarını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, 3. Sayfa, Yaşam, Aydın, kedi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kedi Çam Ağacında Mahsur Kaldı - Son Dakika

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