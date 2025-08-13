Kedi Kumu Fabrikasında İşçi Palet Makinesine Sıkıştı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kedi kumu fabrikasında palet makinesine sıkışan bir işçi ağır yaralandı.

Olay, Konakbaşı Mahallesi Organize Sanayi Sitesi'ndeki Laviosa Sanayi ve Ticaret Ltd. isimli kedi kumu fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada çalışan 24 yaşındaki Tevfik Emre Ateş isimli işçi, henüz belirlenemeyen nedenle paletlerin arasına sıkıştı. İşçinin seslerini duyan mesai arkadaşları, duruma hızla müdahale ederek Ateş'i sıkıştığı yerden kurtardı. Çalışanlar tarafından durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Fatsa İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerin yardımıyla genç işçi, sağlık çalışanlarına teslim edildi. Yaralı, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ORDU