Kedi Telefon Direğinde Mahsur Kaldı

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Muğla'nın Milas ilçesinde bir kedi çıktığı telefon direğinin üzerinde mahsur kaldı.

Olay, Şevketiye Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sokak kedisi çıktığı telefon direğinin üzerinde mahsur kaldı. Uzun süre kedinin bulunduğu yerden inmediğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirilirken, ekiplerin bölgeye gelerek kediyi kurtaracağı öğrenildi. - MUĞLA