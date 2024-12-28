Kediye Çarpmamak İçin Manevra Kazaya Neden Oldu

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Kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil, park halindeki 2 araca çarptı... O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de kediye çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, park halindeki iki araca çarpıp yan yattı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Şamdan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde seyir halindeki 34 KYS 215 plakalı aracı ile ilerleyen Ayhan Başalan'ın önüne sokak kedisi çıktı. Kediye çarpmamak için manevra yapan Başalan, önce park halindeki 67 AAS 879 plakalı otomobile ardından park halindeki park halindeki 06 FC 5250 plakalı araca çarptı, ardından otomobil yan yattı. Kazada sürücü ile araçta bulunan diğer iki kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla devrilen araçtan çıkarılırken, 3 kişi olayı yara almadan atlattı. Kazada 3 araçta maddi hasar oluşurken araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Yaşanan kaza çevrede bulunan güvenlik kamerasıyla kaydedildi.