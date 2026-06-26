Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Kemaliye İlçe Emniyet Amirliği ile Erzincan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu kullanımının zararları ve bağımlılıkla mücadelenin önemi hakkında vatandaşlara bilgi verildi.
İlçe Devlet Hastanesi ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda gerçekleştirilen etkinlikte, yaklaşık 110 kişiye bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.
Yetkililer, toplumda uyuşturucuya karşı farkındalığın artırılması ve suçla mücadelenin etkin şekilde sürdürülmesi amacıyla benzer bilgilendirme faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3. Sayfa › Kemaliye'de Uyuşturucu Bilgilendirme Faaliyeti - Son Dakika
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