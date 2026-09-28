Kendi intihar teşebbüsünü ihbar edip polisle pazarlığa oturdu: "Polis gitmeden ben gitmiyorum" - Son Dakika
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Kendi intihar teşebbüsünü ihbar edip polisle pazarlığa oturdu: "Polis gitmeden ben gitmiyorum"

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Kendi intihar teşebbüsünü ihbar edip polisle pazarlığa oturdu: "Polis gitmeden ben gitmiyorum"
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Burdur’da intihara teşebbüs eden şahıs, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp kendi ihbarını yaptı.

Burdur'da intihara teşebbüs eden şahıs, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kendi ihbarını yaptı. Hastaneye götürülmek istenirken polis ekiplerine, "Beni karakola götürüp ezecek misiniz?" diye soran şahıs, "Polis gitmeden ben buradan gitmiyorum" diyerek ambulansa binmek için polis ekipleri ile pazarlık yaptı.

Olay, Yeni Mahalle Şehit Gültekin Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız bulunan Y.A. isimli şahıs bileklerini keserek intihara teşebbüs etti. Y.A., ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak intihar ettiğini söyleyip yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Y.A., tedavi edilmek üzere ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülmek istendi. Bu sırada polis ekiplerine tepki gösteren Y.A., "Beni karakola götürüp ezecek misiniz?" diye sordu. Polis ekipleri ise şahsa karakola götürülmeyeceğini, sağlık ekipleri tarafından tedavi amacıyla hastaneye götürüleceğini söyledi. Bunun üzerine Y.A. bu kez, "Polis gitmeden ben buradan gitmiyorum" diyerek ambulansa binmek için polis ekipleri ile pazarlık yaptı. Ekiplerin ikna çabalarının ardından ambulansa alınan şahıs, Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Y.A.'nin, tedavisi tamamlanmadan hastaneden ayrılarak kaçtığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaOlaylarBurdurPolisSon Dakika

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