Kendini Yakan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kendini Yakan Genç Hayatını Kaybetti

Kendini Yakan Genç Hayatını Kaybetti

Sakarya'da, psikolojik sorunları olan 30 yaşındaki Kurtuluş Yıldız, otomobilinde kendini yakarak öldü.

07.03.2025 11:45
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki gün önce tarlaya çektiği otomobilin içerisinde kendini yakmaya çalışan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 30 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını yitirdi. Gençten geriye, alev topuna dönerek hurda yığınına dönen ve kendisine mezar olan otomobili aldığı gün paylaştığı fotoğraf kaldı.
Olay, iki gün önce Erenler ilçesi Emirler Mahallesi mevkiinde bulunan bir tarlada meydana geldi. Bir süre önce babasını kaybettiği ve bu sebeple psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Kurtuluş Yıldız (30), tarlaya çektiği 54 AHU 492 plakalı otomobilinin içerisinde kendini yakmak istedi. Alev alan aracı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kendini yakmak isteyen sürücü, alevlere teslim olan otomobilden can havliyle kendini dışarıya attı. Bu sırada bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Vücudunda yanıklar oluşan Yıldız, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kendisine mezar olan otomobili ile paylaşımı kaldı
Öte yandan, bedensel engeli de olduğu öğrenilen Kurtuluş Yıldız'dan geriye, alev topuna dönerek hurda yığınına dönen ve kendisine mezar olan otomobili aldığı gün paylaştığı fotoğraf kaldı. Konuya ilişkin inceleme sürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Erenler, sakarya, 3-sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kendini Yakan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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