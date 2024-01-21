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Kendisinden haber alınamayan emekli polis, evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Kendisinden haber alınamayan emekli polis, evinde ölü bulundu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki emekli polis Mehmet Mercimek'ten bir süredir haber alınamıyordu. Yakınları durumu bildirdi ve eve gelen ekipler, Mercimek'in cansız bedenini buldu. İlk incelemelerde kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilen Mercimek'in cenazesi otopsi merkezine gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kendisinden haber alınamayan emekli polis, evinde ölü bulundu
21.01.2024 - 19:52,
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Kendisinden haber alınamayan emekli polis, evinde ölü bulundu

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 63 yaşındaki emekli polis, evinde ölü olarak bulundu.

Karaçalılık Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki emekli polis Mehmet Mercimek'ten haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, eve girdiklerinde Mercimek'in cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerden sonra 63 yaşındaki Mercimek'in kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği değerlendirilirken cenazesi otopsi merkezine kaldırıldı. Hususa ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Sakarya, Akyazı, Acil Durum, Ölüm, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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