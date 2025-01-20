Kendisini polise şikayet eden üvey oğlunu üzerine oturarak öldürdü

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ABD'de yaşayan 49 yaşındaki Jennifer Lee Wilson, 10 yaşındaki üvey oğlu Dakota Stevens'ı ezerek öldürdüğü için 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Trajik olay, çocuğun daha önce istismar edildiğini polise bildirmeye çalışmasının ardından yaşandı.

Olay 25 Nisan 2024'te gerçekleşti. Wilson'ın ifadesine göre, Dakota gün boyunca söz dinlememiş ve ev işlerini yapmayı reddetmişti. Evden kaçan çocuk, birkaç sokak ötede bir kadından polisi aramasını istemiş, ancak Wilson kadına karışmamasını söyleyerek Dakota'yı zorla eve götürmüştü.

Güvenlik kamerası görüntüleri, 154 kilo ağırlığındaki Wilson'ın, sadece 41 kilo olan Dakota'nın üzerine yatarak onu hareketsiz bıraktığını gösterdi. Wilson, çocuğun üzerinde yaklaşık beş dakika kaldığını ve hareketsizliğini numara sandığını söyledi.

Bilinci kapanan Dakota hastaneye kaldırıldı ancak iki gün sonra hayatını kaybetti. Otopsi raporunda ölüm nedeni olarak beyin şişmesi ve uzun süreli oksijen yoksunluğu gösterildi. Çocuğun vücudunda ayrıca organ hasarı ve iç kanamalar tespit edildi.

Ekim ayında taksirle adam öldürme suçunu kabul eden Wilson'a, mahkeme tarafından verilebilecek en yüksek ceza olan 6 yıl hapis cezası verildi. Olay, koruyucu aile sistemindeki denetim eksikliğini ve çocuk istismarının trajik sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi.