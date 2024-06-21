Kenya'da Vergi Protestolarında 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kenya'da Vergi Protestolarında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kenya'da hükümetin vergi yasasına karşı düzenlenen protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi yaralandı ve 100 kişi gözaltına alındı. Hükümetin vergi artışını içeren yasa tasarısına karşı gerçekleştirilen gösterilerde eylemciler ile polis çatıştı. Uluslararası Af Örgütü ve Kenya Tabipler Birliği, gerçek mermi kullanıldığını belirtirken, Bağımsız Polislik Gözetim Kurumu ise hayatını kaybeden kişinin polisin ateş açması sonucu öldüğünü açıkladı. Hükümet, protestoların ardından bazı vergi artışlarında geri adım attığını duyurmuştu.

21.06.2024 11:54
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Kenya'da hükümetin vergi yasasına karşı ülke genelinde dün gerçekleştirilen protestolarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kişinin yaralandığı, 100 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Kenya'da hükümetin bütçe açığını kapatmak amacıyla vergi artışını içeren yasa tasarısı, başkent Nairobi başta olmak üzere ülkenin farklı noktalarında dün halkı sokağa dökmüştü. Hükümetin ek vergilerle 2,7 milyar dolarlık gelir elde etmeyi amaçladığı vergi artışını içeren yasa tasarısına karşı ülke genelinde gerçekleştirilen gösterilerde, eylemciler ile polis karşı karşıya geldi. Polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale ettiği gösterilerde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kişinin de yaralandığı açıklandı. Uluslararası Af Örgütü ve Kenya Kenya Tabipler Birliği tarafından yapılan ortak açıklamada, kullanılmış fişeklerin bulunduğu ve bunun da gerçek mermi kullanıldığı anlamına geldiği kaydedilirken ülke genelinde 100'den fazla protestocunun da gözaltına alındığı aktarıldı.

Bağımsız Polislik Gözetim Kurumu (IPOA) tarafından yapılan açıklamada ise, hayatını kaybeden kişinin polisin ateş açması sonucu öldüğü üzerinde durulduğu kaydedildi. Açıklamada, gösterilerde yaralanan 29 yaşındaki eylemcinin hastaneye kaldırılmasının ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Hükümet taviz verdi, ancak geri adım atmadı

Kenya hükümetinden geçtiğimiz salı günü gerçekleştirilen protestoların ardından yapılan açıklamada, halkın görüşleri dikkate alınarak yasa tasarısında değişiklikler yapıldığı duyurulmuştu. Ekmekte önerilen yüzde 16'lık katma değer vergisi (KDV), döviz işlemleri ve mali hizmetlere yönelik vergiler ve yüzde 2,5'lik motorlu taşıtlar vergisinden vazgeçildiği belirtilmişti.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, dış borçlanmaya olan bağımlılığı azaltmak için vergi artışlarının gerekli olduğunu savunuyor. Kenya Maliye Bakanı Njuguna Ndung, yasa tasarısıyla ekonominin canlandırılmasını, ek 346,7 milyar Kenya Şilini gelir elde edilmesini ve borcun hafifletilmesini hedeflediklerini ifade ediyor. - NAİROBİ

Kaynak: İHA

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