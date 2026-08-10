Kepçe NATO Boru Hattını Patlattı - Son Dakika
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Kepçe NATO Boru Hattını Patlattı

Kepçe NATO Boru Hattını Patlattı
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Bilecik'te bir şantiyede kepçe, NATO akaryakıt boru hattını patlattı, sızıntı önlendi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir şantiyede kepçe NATO boru hattını patlattı.

Olay, Bozüyük ilçesi Dübekli mevkiinde bulunan bir şantiye alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kepçe ile yapılan kazı çalışması sırasında bölgede bulunan NATO Akaryakıt Boru Hattı'na zarar verildi. Olayın ilk anında boru hattında sızıntı meydana gelirken, ihbar üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Güvenlik tedbirleri alınırken, NATO Akaryakıt Boru Hattı yetkilileriyle yapılan koordinasyonun ardından hattaki akış kesildi.

Akışın durdurulmasının ardından olay yerinde yapılan kontrolde aktif sızıntı bulunmadığı tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Bilecik, Çevre, Nato, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kepçe NATO Boru Hattını Patlattı - Son Dakika

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